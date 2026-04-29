Kind auf Rad von Auto angefahren und schwer verletzt – Notarzt im Einsatz

Erneut ist es zu einem Unfall mit einem Radfahrer gekommen. Ein Kind auf einem Rad wurde in Poppenbüttel am Mittwochmorgen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Es kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Zu dem Unfall kam es gegen 7.50 Uhr an der Stadtbahnstraße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde dort ein Kind (11) auf einem Rad von einem Auto erfasst. Dessen Fahrerin (57) hatte den Jungen beim Abbiegen auf den Ring 3 offenbar nicht wahrgenommen. Wie die Feuerwehr bestätigte, wurde das Kind bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Schwer verletztes Kind mit Notarzt in Klinik

Ein Rettungswagen und der Notarzt waren im Einsatz. Nachdem das Unfallopfer versorgt worden war, kam es in eine Klinik. Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde die Stadtbahnstraße gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Laut Verkehrsleitzentrale habe sich der entstandene Stau aber nach rund 30 Minuten aufgelöst.