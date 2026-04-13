Kind auf Kreuzung angefahren – lief der Junge bei Rot über die Ampel?

Der 12-Jährige wurde von einem Pkw erfasst und verletzt – wahrscheinlich zeigte die Ampel für ihn Rot.

Ein 12 Jahre alter Junge ist in Ohlsdorf angefahren worden. Laut Lagedienst der Polizei sei es wahrscheinlich, dass das Kind bei Rot über die Kreuzung Suhrenkamp/Sengelmannstraße lief und den fließenden Verkehr unterschätzte.

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Der Junge wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wurde aber zum Glück laut Feuerwehr nur leicht verletzt. Den genauen Hergang des Unfalls ermittelt die Polizei.