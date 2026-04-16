Auf Hamburger Verkehrsader: Kind angefahren und lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Stellingen: Ein Junge (13) ist am Mittwochabend von einem Pkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 22.30 Uhr an der Kieler Straße in Höhe der Bushaltestelle Wördemannsweg. Laut Polizei war der Fahrer (33) eines Kia stadteinwärts unterwegs. Plötzlich soll der Junge von links kommend die Fahrbahn betreten haben. Dabei wurde er von dem Auto erfasst.

Unfall in Stellingen: Kind mit Notarzt in Klinik

Der 13-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und kam mit dem Notarzt in ein Krankenhaus. Der Zustand des Kindes wird weiterhin als kritisch bezeichnet. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und bittet diese, sich unter Tel. (040) 4286 56789 zu melden.