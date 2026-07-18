Feuerwehrleute befreiten das Kind. Danach kam es mit dem Notarzt in eine Klinik. (Symbolfoto) RUEGA

In Barmbek-Süd ist es am Samstagnachmittag zu einem schlimmen Unglück gekommen. Ein erst vierjähriges Kind hatte sich mit der Hand in die Kette eines E-Bike verfangen. Feuerwehrleute befreiten es. Danach kam es mit dem Notarzt in eine Klinik.

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte die Feuerwehr, dass die Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, gegen 16.10 Uhr in die Beethovenstraße gerufen wurden. Dort sollte sich ein vierjähriges Kind in der Kette eines E-Bike verfangen haben.

Notarzt transportiert Kind in ein Krankenhaus

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Laut Polizei war das Kind mit drei Fingern einer Hand eingeklemmt. Nachdem es befreit worden war, kam es mit einem Notarzt in die Klinik. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem schlimmen Vorfall kommen konnte.