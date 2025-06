Kiloweise Koks im Bus: Drogenschmuggler geschnappt

Der Zoll kontrollierte am ZOB einen Reisebus. Das Gepäck eines Passagiers kam ihnen verdächtig vor. Bei der weiteren Durchsuchung wurde klar: Der Mann hat nicht nur Souvenirs aus dem Paris-Urlaub im Koffer.

Die Zoll-Beamten durchsuchten am 15. Mai einen Reisebus, der aus Paris am ZOB ankam. Das Gepäck eines portugiesischen Reisenden kam ihnen dabei auffällig vor. Der Koffer wurde geöffnet, aber die Unstimmigkeiten blieben, weshalb ein Spürhund zur Unterstützung eingesetzt wurde, so der Zoll.

ZOB: Beamte stellten vier Pakete Kokain sicher

„Dieser reagierte positiv, woraufhin der Koffer nochmals intensiver untersucht wurde und dabei ein doppelter Boden gefunden wurde“, sagt Pressesprecher Oliver Bachmann.

Der Koffer hatte einen doppelten Boden, unter dem das Kokain versteckt war.

„In diesem fanden die Beamten schließlich vier Pakete des Betäubungsmittels“, erklärt er weiter.

Der Mann hatte laut Zoll mehr als fünf Kilogramm Kokain dabei. Er wurde vom Zoll festgenommen. Jetzt läuft ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn. (zc)