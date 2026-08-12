Nach einer blutigen Auseinandersetzung im Oktober 2023 auf dem Kiez, bei der ein Mann schwer verletzt wurde, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Er kam in Haft.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des 22. Oktober 2023 an der Gerhardstraße. Dort wurde ein damals 29-Jähriger von drei Personen angegriffen. Die Täter schlugen und traten auf ihr Opfer ein und verletzten es schwer. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Das Opfer kam in eine Klinik.

Mordkommission ermittelte Tatverdächtigen knapp drei Jahre nach der Tat

Anzeige

Aufgrund der Tatausführung und der Schwere der Verletzungen übernahm die Mordkommission die Ermittlungen. Im Zuge der Ermittlungen geriet nun ein 42-jähriger Mann in den Fokus der Ermittler. Zielfahnder des LKA konnten ihn im Bereich Rahlstedt lokalisieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Motorradfahrer von Lastzug erfasst – Reanimationsversuche vergebens

Ein aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erwirkter Haftbefehl wurde am Dienstag an der Wohnadresse des 42-Jährigen vollstreckt. Der Mann wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Zudem wurden Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.