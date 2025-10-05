Kerstin A. aus Langenhorn verschwunden: Familie startet verzweifelte Suche

Seit Freitag fehlt von Kerstin A. (60) aus Langenhorn jede Spur. Die Polizei suchte bereits mit einem Großaufgebot – bislang erfolglos. Nun hoffen Familie und Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 60-Jährige ist 1,72 Meter groß, schlank und hat blonde Haare. Zuletzt trug sie eine blaue Jeans, einen dunkel-orangenen Wollpulli und einen hellen Strickmantel. Zwischen 12 und 13 Uhr verließ sie am Freitag ihre Wohnung an der Straße Neukoppel – und kehrte nicht zurück.

Am Morgen hatte sie noch mit einer Nachbarin und Freundin gefrühstückt. Der erzählte sie, dass sie später spazieren gehen wolle. Die Freundin sah sie wenig später noch das Haus verlassen – danach verliert sich ihre Spur.

Polizei sucht mit Großaufgebot nach Kerstin A.

Als Kerstin A. auch am nächsten Morgen nicht zurück war, informierte die Nachbarin die Polizei. Im Einvernehmen mit der Familie meldete sie die 60-Jährige als vermisst. Sofort begann eine großangelegte Suche – mit zahlreichen Kräften, Spürhund und sogar einem Helikopter. Doch der Hund verlor die Spur genau an der Stelle, an der die Frau zuletzt gesehen wurde.

Einsatzkräfte durchkämmten auch das nahe gelegene Naturschutzgebiet und den Ohlsdorfer Friedhof, wo sich Kerstin A. früher häufig zum Fotografieren aufhielt – ohne Erfolg.

Familie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Familie beschreibt sie als liebevoll und fürsorglich – und hofft inständig, sie bald wieder in die Arme schließen zu können. Freunde helfen inzwischen ebenfalls bei der Suche.

Die Polizei plant eine Öffentlichkeitsfahndung und hofft, dass Hinweise aus der Bevölkerung bei der Aufklärung des Falles helfen werden. Konkrete Hinweise auf ein Verbrechen liegen nicht vor. Was die Ermittlungen erschwert, ist die Tatsache, dass die 60-Jährige ihr Handy in ihrer Wohnung liegen ließ. Hinweise bitte direkt an die Polizei unter 428 65 6789 oder an jede Wache.