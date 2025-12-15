Wohnhaus in Hamburg brennt: Eine Person stirbt in den Flammen

Großer Einsatz für die Feuerwehr am Montagmorgen. In Harburg stand der Keller eines Wohnhauses in Flammen. Drei Personen konnten gerettet werden, für eine kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Alarm ging um 10.22 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. Zwei Löschzüge machten sich auf den Weg in die Cuxhavener Straße in Harburg, weil dort ein Feuer im Keller eines Wohnhauses gemeldet wurde.

Feuer in Harburg: Bewohner durch Rauchgase verletzt

30 Feuerwehrleute waren vor Ort, sie kämpften gegen die Flammen und retteten drei Personen aus dem Erd- und Obergeschoss des Gebäudes. Die Bewohner wurden durch Rauchgase verletzt und mussten vor Ort in Rettungswagen behandelt werden, teilte ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO mit.

Einen traurigen Fund machten die Retter dann im Nachgang der Löscharbeiten im Keller. Dort wurde eine Person tot aufgefunden.

Über die Brandursache sind noch keine Informationen bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.