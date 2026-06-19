Kellerbrand in Seniorenwohnanlage: Gebäude evakuiert

Ein Feuer im Keller reißt Senioren aus dem Schlaf: In Rothenburgsort mussten mehrere Menschen in der Nacht ihre Wohnungen verlassen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Lenthé-Medien

In Rothenburgsort ist am späten Mittwochabend ein Feuer in einer Senioren-Wohnanlage ausgebrochen. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Eine Person wurde verletzt.

Der Brand entstand im Keller eines Wohnhauses an der Rothenburgstraße. Laut Feuerwehr brannte gelagerter Unrat in zwei Kellerverschlägen.

Kellerbrand: Gebäude wird evakuiert

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Rund 30 Einsatzkräfte rückten mit mehreren Löschfahrzeugen, drei Rettungswagen und einem Notarzt an. Das Gebäude des Wohnparks Rothenburgstraße der DRK-Schwesternschaft Hamburg wurde vorsorglich evakuiert, während Feuerwehrleute unter Atemschutz gegen die Flammen vorgingen.

Eine 73-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nach bisherigen Angaben nicht.

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Gegen 1 Uhr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz war um 2 Uhr beendet, um 4 Uhr fand noch eine Brandstellenkontrolle der Feuerwehr statt.