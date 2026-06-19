Polizei

Kellerbrand in Seniorenwohnanlage: Gebäude evakuiert

Michael Reis
Feuerwehrkräfte arbeiten nachts vor einem Wohngebäude mit Löschfahrzeug und abgesperrtem Bereich.
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Ein Feuer im Keller reißt Senioren aus dem Schlaf: In Rothenburgsort mussten mehrere Menschen in der Nacht ihre Wohnungen verlassen.

In Rothenburgsort ist am späten Mittwochabend ein Feuer in einer Senioren-Wohnanlage ausgebrochen. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Eine Person wurde verletzt.

Der Brand entstand im Keller eines Wohnhauses an der Rothenburgstraße. Laut Feuerwehr brannte gelagerter Unrat in zwei Kellerverschlägen.

Kellerbrand: Gebäude wird evakuiert

Rund 30 Einsatzkräfte rückten mit mehreren Löschfahrzeugen, drei Rettungswagen und einem Notarzt an. Das Gebäude des Wohnparks Rothenburgstraße der DRK-Schwesternschaft Hamburg wurde vorsorglich evakuiert, während Feuerwehrleute unter Atemschutz gegen die Flammen vorgingen.

Eine 73-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nach bisherigen Angaben nicht.

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Gegen 1 Uhr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz war um 2 Uhr beendet, um 4 Uhr fand noch eine Brandstellenkontrolle der Feuerwehr statt.

Hamburg Polizei
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