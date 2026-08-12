Nach mehreren schweren Unfällen in den Vier- und Marschlanden fordern Anwohner in einer Petition mehr Kontrollen für Rennradfahrer und transparente Zahlen.

„Es reicht“, schreiben die Anwohner nach mehreren schweren Rennradunfällen in den Vier- und Marschlanden. In einer Petition fordern sie mehr Kontrollen – und weniger Geschwindigkeit.

Die Vier- und Marschlande seien ihre „Heimat“ und „keine Rennstrecke“, heißt es in der Petition. Der ADFC forderte zuletzt ein Halteverbot für Autos am Deich, die Initiatoren der Petition wollen mehr Kontrollen.

Schwerpunktkontrollen in den Vier- und Marschlanden – mit Konsequenzen

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Konkret fordern sie: regelmäßige, unangekündigte Schwerpunktkontrollen in den Vier- und Marschlanden. Dabei sollen sowohl das Verhalten der Rennradfahrer als auch die Verkehrssicherheit der Räder überprüft und Verstöße konsequent geahndet werden. Ausdrücklich einbezogen werden soll auch der Marschbahndamm. Außerdem sollen die Unfallentwicklung systematisch ausgewertet und die Ergebnisse der Kontrollen transparent veröffentlicht werden.

Immer wieder schwere Radunfälle am Deich

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Im August passierten bisher drei schwere Radunfälle in den Vier- und Marschlanden: Am 2. August krachte ein 35-jähriger Rennradfahrer am Zollenspieker Hauptdeich in einen geparkten Pkw und wurde schwer verletzt. Am 5. August fuhr ein 31-jähriger Rennradfahrer in einen geparkten Audi und kam ins Krankenhaus. Am 8. August kollidierten am Kraueler Hauptdeich ein 17-jähriger Radfahrer und ein 65-jähriger Motorradfahrer und wurden schwer und lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf stieß ein Radfahrer mit einem der Rettungswagen zusammen und wurde leicht verletzt.

„Diese Petition richtet sich deshalb weder gegen den Triathlon noch gegen Radsportveranstaltungen noch gegen Rennradfahrer als Gruppe“, stellen die Initiatoren klar. „Sie richtet sich gegen gefährliches und rücksichtsloses Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr und fordert die konsequente Kontrolle bestehender Regeln.“ Mehr als 3000 Menschen haben die Petition seit dem 8. August bereits unterschrieben.