Ein 20-Jähriger wollte auf dem Bundespolizeirevier in Altona einen Handydiebstahl anzeigen. Doch dann kam alles anders.

Kurioser Fahndungserfolg für die Bundespolizei in Hamburg: Ein mit Haftbefehl gesuchter 20-Jähriger erschien am Samstagmorgen selbst auf dem Revier im Bahnhof Altona, um den Diebstahl seines Smartphones anzuzeigen – und wurde festgenommen.

Der Mann gab an, gegen 7 Uhr im Bahnhof Altona auf einer Sitzbank eingeschlafen zu sein. Währenddessen sei ihm unter anderem sein Smartphone gestohlen worden. Die Beamten nahmen zunächst eine Anzeige wegen Diebstahls auf.

Festnahme am Bahnhof Altona: Haftbefehl aus Hannover lag vor

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Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich jedoch heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hannover vorlag. Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, Ende Juni in Hameln einen Mann mit einer Schusswaffe schwer am Knie verletzt und sich damit einer gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht zu haben. Wegen Fluchtgefahr war Haftbefehl gegen ihn erlassen worden.

Nach einer Untersuchung durch einen Amtsarzt kam der Mann in U-Haft. Die Ermittlungen zu dem angezeigten Handydiebstahl führt nun die Bundespolizei Hamburg. (rei)