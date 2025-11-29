Kein Navi, kein Radio: Das hatte dieser „Autoknacker“ im Rucksack

Die Hamburger Polizei hat in Harburg einen Mann (27) festgenommen, dem vorgeworfen wird, mehrere Autoteile an verschiedenen Fahrzeugen gestohlen zu haben. Er interessierte sich offenbar nicht für hochwertige Technik – sondern für Außenspiegelgläser.

Gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Freitag informierte ein Passant die Polizei: Er beobachte einen Mann, der sich recht auffällig für die am Hastedtplatz abgestellten Fahrzeuge interessiere. Das wirke alles sehr verdächtig, so der Zeuge.

Mann kommt in U-Haft

Zivilfahnder der örtlichen Wache stellten den 27-jährigen Übeltäter kurz daraufhin und kontrollierten ihn. Im Rucksack hatte der Mann mehr als zwanzig Außenspiegelgläser, mutmaßlich von Fahrzeugen entwendet, die in der Nähe abgestellt waren. Mehrere beschädigte Fahrzeuge seien bei einer Absuche des Umfelds festgestellt worden, bestätigte eine Sprecherin der Polizei.

In Handschellen wurde der Mann zur Wache gebracht, die mutmaßlich gestohlenen Gläser wurden sichergestellt. Er kam in U-Haft.

Das LKA 182, zuständig für Kfz-Delikte in der Region Harburg, hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Der Sprecherin zufolge habe man mittlerweile die sichergestellten Gläser den beschädigten Fahrzeugen zuordnen. Dazu werde geprüft, ob der Festgenommene noch für weitere Diebstähle von Außenspiegelgläsern infrage kommen könnte – in den vergangenen zwei Wochen hätten sich die Fälle nämlich gehäuft. (dg)