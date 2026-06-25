Anzeige
Polizei
Katzenbaby im Motorraum: Rettungsaktion am Flughafen
Am Flughafen Hamburg kam es am Donnerstagmorgen zu einem tierischen Rettungseinsatz der Polizei.
Am Donnerstagmorgen hat die Polizei am Hamburger Flughafen eine Babykatze aus dem Motorraum eines Autos gerettet.
Gegen 7.38 Uhr hat ein Passant am Parkplatz vor dem Terminal 1 ein klägliches Miauen gehört und die Polizei informiert.
Babykatze aus Motorraum gerettet
Anzeige
Die Polizei ging dem Miauen auf die Spur und fand: eine kleine, schwarze Babykatze mit weißen Pfötchen im Motorraum eines Autos. Wahrscheinlich sei die Katze von selbst in den Motorraum geklettert und habe nicht mehr herausgefunden, so ein Sprecher der Polizei.
Das könnte Sie auch interessieren:
Woher die Katze kommt, ist bislang nicht klar. Sollte kein Besitzer ausfindig gemacht werden, wird die Katze ein Fall für den Tierschutz.