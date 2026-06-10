Plötzlich steckte der Stubentiger fest: Eine Katze, die sich in einem Holzzaun eingeklemmt hatte, rief am Dienstagabend die Feuerwehr in Neugraben-Fischbek auf den Plan. Doch nach ihrer Rettung wollte die Samtpfote von ihren Helfern nichts mehr wissen.

Zu dem Einsatz kam es gegen 22.10 Uhr an der Francoper Straße. Anwohner hatten dort eine Katze gemeldet, die in einem Holzzaun feststeckte. Offenbar wollte das Tier auf ein Grundstück gelangen und blieb dabei mit der Hüfte hängen.

Feuerwehr befreit unverletztes Tier

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Die Einsatzkräfte näherten sich der verängstigten Katze vorsichtig. Mit geübten Handgriffen gelang es ihnen, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Kaum war die Katze wieder frei, hatte sie jedoch offenbar genug von der Aufregung: Sie riss sich los und suchte das Weite.