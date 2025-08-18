Katze geht alleine im Zug auf Reisen – MOPO sorgt für Happy End

Mit einem solchen Schwarzfahrer hatten es die Bundespolizisten noch nie zu tun. In der Nacht zum Samstag hatte ein Fahrgast eine verängstigte Katze im Regionalzug nach Hamburg gemeldet. Die wurde von den Beamten am Hauptbahnhof eingefangen und ins Tierheim gebracht. Jetzt gab es ein Happy End

Ein Fahrgast hatte sich gegen 2.50 Uhr aus der Regionalbahn von Lübeck nach Hamburg gemeldet und mitgeteilt, dass sich eine Katze zwischen den Sitzbänken verstecke. Mit viel Geduld und einem Käfig konnten die Beamten den Stubentiger einfangen und in „Gewahrsam“ nehmen.

Im Streifenwagen ging es dann in das Tierheim Süderstraße (Hamm). Dort war die Katze dann zwar unter vielen Artgenossen, aber doch alleine. Das Tier war durch das Erlebte verstört und zog sich zurück. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigten, dass das Tier am Bahnhof Lübeck-Moisling in den Zug gehuscht war.

Der Zufall wollte es, dass Katzenbesitzerin Desire Eschment (32) den MOPO-Bericht über den ungewöhnlichen Schwarzfahrer las und sofort erkannte, dass ihre „Lizzy“ im Zug von Lübeck bis nach Hamburg mitgefahren war.

Sofort machte sie sich auf den Weg in die Hansestadt und konnte im Tierheim die kleine Ausreißerin überglücklich in Empfang nehmen.

„Die Freude war unbeschreiblich. Lizzy war noch nie alleine draußen und schon gar nicht so weit weg“, sagt die Katzenbesitzerin. Sie hatte an dem Abend wegen der sommerlichen Wärme die Terrassentür ihrer Erdgeschosswohnung offen gelassen. Diesen Moment nutzte Lizzy dann für ihren Ausflug, der sehr viel länger dauerte als geplant.