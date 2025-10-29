Kassierer mit Pistole bedroht: Räuber hat auffälliges Tattoo

In Wilstorf hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwochmorgen eine Tankstelle überfallen. Er bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und entkam anschließend auf einem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat der mit einem blauen Tuch maskierte Mann gegen 6 Uhr den Verkaufsraum der Shell-Tankstelle. Dort bedrohte er einen 21-jährigen Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Anschließend floh der Täter mit geringer Beute auf einem E-Scooter.

Täter mit auffälligem Tattoo

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Räuber entkommen. Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine blaue Jeanshose und schwarze Sneaker. Besonders auffällig war ein verschnörkeltes Hakenkreuz-Tattoo, das sich vom rechten Unterarm bis zur Hand erstreckte.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 4286 56789 entgegen.