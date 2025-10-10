Kanufahrer findet Leiche im Alsterkanal

Schrecklicher Fund am Freitagmorgen in Hamburg-Alsterdorf: Auf einem Alsterkanal entdeckte ein Kanufahrer eine im Wasser treibende Leiche.

Die Feuerwehr wurde gegen 9.45 Uhr zum Einsatzort in der Nähe des Maienwegs gerufen. Taucher zogen den Leichnam aus dem Wasser. Einsatzkräfte transportierten ihn in die Rechtsmedizin am Uni-Klinikum Eppendorf, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der MOPO.

Identität und die Todesursache sind noch unklar

Die Identität und die Todesursache sind noch unklar. Laut einem Reporter vor Ort soll ein Jugendlicher bereits vor mehreren Tagen eine Person gemeldet haben, die nahe der aktuellen Fundstelle im Wasser trieb. Eine Suchaktion blieb aber ergebnislos.