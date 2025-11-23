mopo plus logo
Feuerwehrtaucher im Einsatz (Symbolfoto). Im Alsterlauf wurde eine Leiche aufgefunden.

  • Hummelsbüttel

Kanufahrer entdecken Leiche im Alsterlauf – Kripo ermittelt

Schrecklicher Fund am Alsterlauf in Hummelsbüttel: Dort entdeckten Kanufahrer am Sonntagnachmittag eine Leiche.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 15.15 Uhr alarmiert. Unweit der Wellingsbütteler Landstraße hatten Kanufahrer einen leblosen Körper im Alsterlauf entdeckt und den Notruf gewählt. Daraufhin rückten mehrere Löschfahrzeuge und die Feuerwehrtaucher an.

Leiche in Alsterlauf: Kripo ermittelt vor Ort

Die Polizei bestätigte den Einsatz und sagte, dass es sich um die Leiche eines vermutlich älteren Herren handelt. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Leiche wurde zur Aufklärung der Todesursache in die Rechtsmedizin gebracht. Weitere Angaben können die Beamten gegenwärtig noch nicht machen. Die Kripo ist vor Ort und ermittelt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

