Kanu-Unfall in Hamburg: Was wollten die Männer nachts auf der Alster?

Rotherbaum –

Zwei Männer sind in der Nacht zu Samstag auf der Alster mit einem Kanu gekentert und mussten an Land schwimmen. Doch was wollten das Duo nachts auf dem Wasser?

Die Polizei, die die nass gewordenen Männer gegen 3 Uhr am Fähranleger Rabenstraße am Harvestehuder Weg in Empfang nahm, hat dazu jedenfalls keine Erkenntnisse. „Wir zogen mit Hilfe eines Bootes das auf der Alster treibende Kanu wieder ans Ufer“, so ein Sprecher zur MOPO. „Damit war der Einsatz beendet.“

Kanu-Unfall in Hamburg: Auf Alster gekentert – Duo landet im Wasser

Das Duo blieb bei dem Vorfall unverletzt. Nach einer Befragung durch die Polizei wurde es mit einem Taxi nach Hause gebracht. (dg)