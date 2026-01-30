Juwelier in Hamburg überfallen – Kunden und Mitarbeiter verletzt

Im Marktkauf-Center am Seeveplatz (Harburg) ist am Freitag ein Juwelier überfallen worden. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stürmte der Täter gegen 18.20 Uhr in das Juweliergeschäft im Erdgeschoss und sprühte mit Pfefferspray auf zwei Kundinnen sowie Mitarbeiter.

Überfall auf Juwelier: Mehrere Verletzte

Der Täter zertrümmerte mit einer Eisenstange eine Ausstellungsvitrine und griff hinein. Bereits in dem Geschäft kam es zu einem Handgemenge zwischen dem Personal und dem Räuber. Bei seiner Flucht wurde er durch das Security-Personal gestellt und an eintreffende Polizeikräfte bereits mit Handfesseln übergeben.

Mehrere Personen wurden durch das Pfefferspray verletzt und klagten im Nachgang über Atemwegsreizungen. Außerdem wurde eine der Kundinnen durch die Eisenstange des Räubers verletzt.

Bilder zeigen die Festnahme des Mannes vor der Tür des Einkaufscenters unweit des Harburger Bahnhofs.