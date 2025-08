Juwelier im Visier: Unbekannte rasen mit Auto in Hamburger Einkaufszentrum

Ungewöhnlicher Raubversuch in den frühen Morgenstunden in Billstedt: Ein Auto ist ins dortige Einkaufszentrum gerast und fuhr in die Fensterscheiben eines Juweliers.

Um kurz vor 4 Uhr morgens durchbrach das Fahrzeug den Eingangsbereich des Billstedt-Centers an der Möllner Landstraße und fuhr anschließend in die Sicherheitsscheibe eines Juweliers. Diese wurde stark beschädigt, hielt aber offenbar weitgehend stand.

Billstedt-Center: Auto rammt Scheiben eines Juweliers

Ob die Unbekannten Beute machten, ist noch unklar, genauso wie die Frage, ob es Verletzte gibt. Laut Polizei wurden vor Ort mehrere Personen angetroffen. Ob diese mit dem Vorfall in Verbindung stehen, ist ebenfalls noch nicht klar.

Das könnte Sie auch interessieren: Der vermutlich dümmste Diebstahlversuch des Jahres

Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt, Ermittler sichern derzeit Spuren am Tatort. (aba)