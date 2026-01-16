Überfall auf Juwelier in Hamburg: Großeinsatz mit Polizeihubschrauber

In Wilhelmsburg ist es am Freitagmittag zu einem Raub auf einen Juwelier gekommen. Mehr als 20 Streifenwagen und der Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Laut Zeugen arbeiteten die Täter mit einem Trick.

Zum Tathergang gibt es zurzeit unterschiedliche Aussagen. Laut Polizei soll sich die Tat gegen 13.45 Uhr an der Veringstraße ereignet haben. Demnach sollen drei Täter über den Hinterhof in das Schmuckgeschäft eingedrungen sein. Sie bedrohten einen Angestellten (34) mit einer Pistole, fesselten ihn und flüchteten mit ihrer Beute, mutmaßlich Schmuck. Geflüchtet seien sie in einem dunkelblauen Pkw in unbekannte Richtung.

Überfall auf Juwelier: Mehr als 20 Streifenwagen im Einsatz

Daraufhin rückten mehr als 20 Streifenwagen sowie der Polizeihubschrauber zur Fahndung an. Die Suche läuft laut Polizeisprecher Thilo Marxsen noch. Über die Höhe der Beute machte er keine Angaben.

Mehrere Zeugen und ein Reporter vor Ort berichten von einem anderen Ablauf der Ereignisse: Demnach sollen die Täter vorgegeben haben, Polizisten zu sein, die den Laden überprüfen wollten. Zu diesen Aussagen konnte die Polizei-Pressestelle zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Stellungnahme abgeben.