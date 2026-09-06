Schwerer Unfall an der Alster: Nach Kollision mit Porsche kracht das Taxi gegen einen Baum.

Das schwer beschädigte Taxi nach dem Crash auf der Sechslingspforte. NEWS5 / Sebastian Peters

Schwerer Verkehrsunfall an der Alster: Bei einem Crash auf der Sechslingspforte sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Eine Frau zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Unfall geschah um 21.42 Uhr, als ein 25-jähriger Porsche-Fahrer auf der Sechslingspforte beim Fahrstreifenwechsel ein Taxi übersah und es seitlich touchierte.

Schwerer Unfall: Frau gegen Windschutzscheibe geschleudert

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Wie der Lagedienst mitteilte, prallte das Taxi anschließend mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum am rechten Straßenrand. Eine 24-jährige Frau, die auf der Rückbank saß und anscheinend nicht angeschnallt war, wurde beim Aufprall nach vorn gegen die Windschutzscheibe geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Rettungskräfte mussten die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Nach einer Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Die 24-Jährige schwebt laut Lagedienst der Polizei inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

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Auto fuhr in die Unfallstelle – zwei Verletzte

Der 25-jährige Unfallfahrer und der 36-jährige Taxifahrer wurden nach aktuellen Erkenntnissen nicht verletzt. Laut Feuerwehr fuhr ein weiteres Auto in die Unfallstelle. Dabei wurden laut Polizeiinformationen zwei weitere Personen leicht verletzt.

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Die Sechslingspforte war in Fahrtrichtung Alster bis 23.30 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Verkehrsunfalls. (mp)