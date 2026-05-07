Fußgänger von Mercedes erfasst: Junger Mann in Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Rotherbaum: Am Mittwochabend ist ein 28-Jähriger auf der Grindelallee von einem Auto erfasst worden. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Laut Lagedienst der Polizei war der Mann um kurz nach 23 Uhr an der Grindelallee Ecke Rutschbahn auf die Fahrbahn getreten und hatte dabei sowohl die rote Ampel missachtet als auch den Verkehr ignoriert.

Schwerer Unfall in Hamburg-Rotherbaum: Junger Mann auf der Grindelallee überfahren

Der Fahrer eines von links kommenden Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 28-Jährigen, der dabei über die Motorhaube geschleudert wurde.

Der junge Mann erlitt bei der Kollision eine lebensgefährliche Kopfverletzung und wurde ins AK St. Georg gebracht. Dort soll sich sein Zustand im Laufe der Nacht stabilisiert haben.

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Die Grindelallee wurde zur Unfallaufnahme stadtauswärts über 2,5 Stunden gesperrt. Vor Ort war neben Polizei und Rettungsdienst auch ein Gutachter, der den genauen Unfallhergang klären sollte. Auch das Kriseninterventionsteam war an der Unfallstelle. (mp)