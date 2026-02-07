Junger Mann stark blutend im Schnee gefunden – Mordkommission ermittelt

Ein junger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Eißendorf schwer verletzt worden: Er lag in der Nacht zu Samstag stark blutend im Schnee, als Rettungskräfte ihn fanden. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Mordkommission ermittelt.

Der Mann, dessen Alter noch unbekannt ist, schleppte sich vermutlich mehrere Hundert Meter weit, ehe er kraftlos in der Straße Göhlbachtal in den Schnee stürzte. Er wurde vor Ort reanimiert und dann in ein Krankenhaus gebracht. Stand Samstag 9 Uhr, befand er sich laut Polizei weiterhin in einem kritischen Zustand.

Angriff in Eißendorf: Polizei fahndet nach Tätern

Der Tatort war offenbar die Bushaltestelle Mehringweg, die rund 700 Meter entfernt ist: Dort soll es zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein, bei der der junge Mann verletzt wurde. Wie das geschah und mit welcher Waffe, ist bislang unklar.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: U-Bahn-Mord: Geschichte eines sinnlosen Todes

Geschichte eines sinnlosen Todes Block-Prozess: Wird der Patriarch doch noch angeklagt?

Wird der Patriarch doch noch angeklagt? Streit um Haus-Sanierung: Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung

Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV

Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV 28 Seiten Plan 7: Opern-Horror mit Donald Trump, Hype um Rap-Star Apache 207 & Ideen für Wochenendtrips

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den Beteiligten der Auseinandersetzung. Die Suche lief am Samstagvormittag noch.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit gefälschten Kreditkarten eingecheckt: Dealer nutzen Hotel als Drogenzentrale

Über Stunden durchsuchten die Ermittler der Mordkommission den Tatort und umliegende Bereiche. Die Beamten gehen nach bisherigen Erkenntnissen von einer Tötungsabsicht aus. (dg)