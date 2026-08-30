Bei einem schweren Verkehrsunfall in Harburg ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto gegen eine Hauswand gefahren. Der junge Fahrer wurde verletzt.

Der zerstörte BMW nach der Kollision mit der Hauswand in Harburg. Lenthe-Medien/Reimer

Schwerer Verkehrsunfall in Harburg: In der Knoopstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto gegen eine Hauswand gekracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Notruf ging um 0.23 Uhr bei der Polizeieinsatzzentrale ein. Nach ersten Erkenntnissen war ein BMW M4 Competition Cabrio (530 PS) offenbar mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in die Hauswand einer SAGA-Geschäftsstelle geprallt.

Schwerer Unfall in Harburg: BMW Cabrio kracht in Hauswand

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fassade des Gebäudes stark beschädigt. Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei wurden beide Fahrzeuginsassen durch den Rettungsdienst versorgt. Die Person auf dem Beifahrersitz blieb nach aktuellem Stand unverletzt, während die Person am Steuer leichte Verletzungen erlitt. Bei den beiden Insassen soll es sich um zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren handeln.

Aufgrund der erheblichen Schäden an der Hauswand wurde ein Bausachverständiger zur Einsatzstelle gerufen. Dieser soll überprüfen, inwieweit die Bausubstanz durch den Aufprall beeinträchtigt wurde.

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Wie es zu dem Unfall kam und ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle spielte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei. (mp)