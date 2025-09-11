Junge in Hamburg von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagabend wurde in Rahlstedt ein Kind (4) von einem Auto erfasst. Der Junge erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Der Junge lief gegen 17.30 Uhr über den Alten Zollweg – nach ersten Informationen hinter einem Kleinbus. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Verletzten handelt es sich laut Polizei um einen Vierjährigen. Er wurde mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung ins UKE gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Millionen-Paket und Star-Architekt: So planen Unternehmer die Zukunft auf Sylt

Die Angehörigen wurden von einem Notfallteam psychologisch betreut. Der Alte Zollweg ist in beide Richtungen voll gesperrt. (mp)