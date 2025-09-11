mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Rahlstedt

Am Alten Zollweg ist ein Kind von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Lars Ebner

  • Rahlstedt

Junge in Hamburg von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagabend wurde in Rahlstedt ein Kind (4) von einem Auto erfasst. Der Junge erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Der Junge lief gegen 17.30 Uhr über den Alten Zollweg – nach ersten Informationen hinter einem Kleinbus. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Verletzten handelt es sich laut Polizei um einen Vierjährigen. Er wurde mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung ins UKE gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Millionen-Paket und Star-Architekt: So planen Unternehmer die Zukunft auf Sylt

Die Angehörigen wurden von einem Notfallteam psychologisch betreut. Der Alte Zollweg ist in beide Richtungen voll gesperrt. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test