Junge Mutter stirbt bei Autounfall: Freunde nehmen Abschied von „Vivi“ – und sammeln Spenden

An der Bahrenfelder Chaussee erinnern Blumen, Kerzen und Fotos an „Vivi“, die am Sonntag bei einem Autounfall ums Leben kam. Florian Quandt

„Heute fehlen mir die Worte“, beginnt ein handgeschriebener Brief an der Unfallstelle. „Mit nur 23 Jahren wurdest du viel zu früh aus dem Leben gerissen. Ruhe in Frieden, Vivi.“ Darunter ein großes rotes Herz. Der Zettel hängt an einem Stromkasten an der Bahrenfelder Chaussee, darunter wurden Blumen niedergelegt, Kerzen und Fotos der Toten. Genau hier starb „Vivi“ am Sonntag bei einem Autounfall.

Der Fahrer des Wagens, in dem „Vivi“ saß, war ersten Erkenntnissen zufolge deutlich zu schnell unterwegs, als er gegen 2.45 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Ob es sich um ein illegales Straßenrennen handelte, ist laut Polizei noch unklar.

Unfall an der Bahrenfelder Chaussee: „Vivi“ wurde im Wrack eingeklemmt

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Neben dem Fahrer und der 23-Jährigen saßen noch zwei Männer in dem Wagen. Sie wurden schwer verletzt, „Vivi“ wurde im Wrack eingeklemmt. Der Notarzt konnte nichts mehr für sie tun, die junge Frau starb noch an der Unfallstelle.

„Als Freundin, Tochter und vor allem als Mama eines kleinen Sohnes hinterlässt sie eine unendlich große Lücke“, heißt es in einem Spendenaufruf. „Sie war ein sehr lebensfroher und lebhafter Mensch, der mit seiner Art viele Menschen zum Lachen gebracht hat“, heißt es weiter.

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Angehörige sammeln Spenden für „Vivis“ Beerdigung

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Nicht nur der Tod von „Vivi“ traf die Familie völlig unerwartet – auch die Kosten für die Beerdigung. „Wir möchten ihr einen würdevollen und schönen Abschied ermöglichen – einen Ort, an dem Familie, Freunde und alle, die sie lieb hatten, gemeinsam Abschied nehmen können“, heißt es.

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Genau deshalb sammeln sie jetzt Spenden. Bis Mittwochabend kamen mehr als 10.900 Euro von mehr als 200 Spendern zusammen. Die höchste Einzelspende beträgt bisher 4000 Euro. „Wir danken jedem von Herzen für die Unterstützung, die Anteilnahme und die Hilfe in dieser schweren Zeit“, schreiben die Angehörigen. „In liebevoller Erinnerung werden wir sie niemals vergessen.“

GoFundMe setzt nach eigenen Angaben auf verschiedene Sicherheitsmechanismen, um Betrug bei Spendenaktionen zu verhindern. Dazu zählen Identitäts- und Kontoverifizierungen sowie interne Prüfungen auffälliger Kampagnen. Verdächtige Spendenaufrufe können von Nutzern gemeldet werden.