In der S-Bahn! Mann droht junger Frau mit Vergewaltigung

Schockmoment in der Hamburger S-Bahn: Ein 27-jähriger Mann soll am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr eine junge Frau sexuell belästigt haben. Die Frau filmte ihn dabei, daraufhin drohte er, sie zu vergewaltigen.

Die 23-Jährige war auf dem Weg vom Hauptbahnhof nach Harburg, als der Mann sie in der S-Bahn anstarrte und sich dabei in den Schritt griff. Trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu lassen, hat er nicht aufgehört, so die Polizei. Die junge Frau begann daraufhin, das Geschehen mit ihrem Handy zu filmen.

Übergriff in S-Bahn: Mann droht mit Vergewaltigung

Als der Mann das bemerkte, soll er die 23-Jährige mit einer Bierflasche bedroht und übel beleidigt haben. Laut Polizei drohte er zudem, sie nach dem Ausstieg zu vergewaltigen. In der Zwischenzeit wurde auch die Polizei alarmiert.

Als die S-Bahn am Bahnhof in Harburg ankam, nahmen Bundespolizisten den Mann, der bereits polizeibekannt ist, mit aufs Revier. Er wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern und musste schließlich entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an. (mp)