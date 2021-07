Seit Samstagabend wird die 20-jährige Dilara A. aus Wedel vermisst. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Nach derzeitigem Informationsstand verließ die 20-Jährige am frühen Samstagabend eine Wohnung in der Straße Möllers Park in Wedel und wollte in die Mühlenstraße gehen. Sie kam dort allerdings nie an.

Vermisste Frau aus Wedel: Polizei bittet um Hinweise

Kurz vor 19 Uhr meldete sie sich vom Quickborner Bahnhof und bat darum, abgeholt zu werden. Als jemand kam, war sie dort aber nicht mehr. Seitdem wird die junge Frau vermisst.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei hatten keinen Erfolg, weswegen nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wird. Möglicherweise könnte sich die junge Frau in Kaltenkirchen aufhalten.

Dilara A. sei nicht ihrem Alter entsprechend geistig entwickelt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Sie ist 1,65 Meter groß, schlank und hat lange dunkle Haare. Hinweise an jede Polizeidienststelle oder unter Tel. 110. (alu/mp)