Dringende Suche: Leon (16) verließ die Wohnung seiner Eltern und verschwand

Seit Mittwochnachmittag fehlt von Leon W. jede Spur – die Polizei sucht nun mit Hilfe eines Fotos nach dem Vermissten.

Der 16-Jährige Leon W. hatte am Mittwochnachmittag die Wohnung seiner Eltern in Neuallermöhe verlassen und ist seither verschwunden. Die Suche der Polizei blieb bislang erfolglos. Da bei dem Jugendlichen eine Eigengefährdung nicht auszuschließen ist, hat eine Amtsrichterin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Polizei sucht nun mit Hilfe eines Fotos nach dem 16-Jährigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Junge sei etwa 1,70 Zentimeter groß, habe eine schlanke Statur und blonde Haare. Zuletzt soll er eine schwarze Jacke, eine Jogginghose und eine schwarze Mütze getragen haben.

Vermisster könnte sich in Schleswig-Holstein aufhalten

Das zuständige Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Den Beamtinnen und Beamten liegen Hinweise vor, dass sich der 16-Jährige möglicherweise auch in der Nähe von Flensburg oder anderen Bereichen

Schleswig-Holsteins aufhalten könnte.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen geben können, sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den Vermissten sieht, solle sich direkt beim polizeilichen Notruf unter 110 melden. (kl)



