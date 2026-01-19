18-Jähriger verletzt seinen Betreuer lebensgefährlich

Blutige Tat in einer Wohneinrichtung in Lokstedt: Am Samstag hat ein 18-Jähriger auf seinen Betreuer eingestochen, der Mann wurde bei dem Messerangriff lebensgefährlich verletzt.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte, darunter auch ein Notarzt, gegen 16.15 Uhr zu der Einrichtung am Bötelkamp gerufen. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte zuvor ein junger Bewohner seinen Betreuer (61) unvermittelt mit einem Messer angegriffen. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen und kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Opfer nach Messerangriff außer Lebensgefahr

Laut Polizei schwebt das Opfer nach einer Operation nicht mehr in Lebensgefahr. Der 18-Jährige wurde von Polizisten am Tatort festgenommen. Er kam in U-Haft, ein Richter erließ Haftbefehl. Nun ermittelt die Mordkommission.