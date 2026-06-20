Jugendlicher niedergestochen: Not-OP, Mordkommission ermittelt

Blutige Auseinandersetzung am Freitagnachmittag im beschaulichen Volksdorf. Passanten fanden dort, in einem Waldstück, einen schwer verletzten Jugendlichen. Ein Notarzt transportierte das Opfer in eine Klinik, die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Wie die Polizei bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.55 Uhr zu einem Waldstück am Meiendorfer Weg gerufen. Dort hatten Spaziergänger einen schwer verletzten 18-Jährigen gefunden. Die Verletzungen wurden ihm mutmaßlich mit einem Messer zugefügt.

Opfer mit Notarzt in Klinik transportiert

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Neben Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle war auch ein Notarzt im Einsatz. Der Mediziner versorgte das Opfer. Danach wurde es in eine Klinik transportiert und notoperiert, teilte die Polizei mit.

Wegen der schwere der Verletzungen übernahm die Mordkommission die Ermittlungen. Der Bereich um den Auffindeort wurde weiträumig abgesperrt. Ersten Ermittlungen zufolge, soll das Opfer mit mindestens einer Person in Streit geraten sein, in dessen Verlauf er dann niedergestochen wurde.

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Eine großangelegte Fahndung nach dem Täter, bei dem mehrere Streifenwagen zum Einsatz kamen, verlief erfolglos.