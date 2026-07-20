Nach einem Zwischenstopp nahe dem Hauptbahnhof fehlt von dem 14-jährigen Mile Bajramovic jede Spur.

Seit der Nacht zum 20. Juli wird der 14-Jährige Mile Bajramovic vermisst. Die Hamburger Polizei sucht nach dem Jugendlichen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Mile war gemeinsam mit Angehörigen im Auto nach Hause unterwegs. Bei einem Zwischenstopp in St. Georg ging er zu Fuß in Richtung des Hauptbahnhofs. Seit Montagmorgen um 3.30 Uhr ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Der 14-Jährige hat kurze, dunkle Haare und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jeans, einen schwarzen Pullover, ein weißes Basecap sowie schwarze Schuhe.

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Die Ermittlungen übernimmt das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte I (LKA 111). Weitere Hinweise können beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle gemeldet werden. (tfs)