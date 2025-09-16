Teenager werfen Gaskanister auf Auto – jetzt ermittelt die Mordkommission

Mitten in der Nacht werfen drei Personen eine gefüllte Gasflasche von einer Brücke über die Straße St. Pauli Fischmarkt – sie trifft fast einen fahrenden Pkw. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Ersten Ermittlungen zufolge haben drei junge Erwachsene in der Nacht zum Montag gegen 0.50 Uhr schwere Gegenstände von der Fußgängerbrücke auf die vierspurige Straße geworfen. Ein 31-Jähriger fuhr in diesem Moment mit seinem Opel unter der Brücke hindurch, als zunächst ein Glasbehälter seine Motorhaube traf.

Kurz darauf schlug eine mehr als ein Kilogramm schwere Gasflasche in seine Windschutzscheibe ein. Der Mann blieb unverletzt.

Mordkommission übernimmt Ermittlungen

Dank Zeugenhinweisen konnte die Polizei kurze Zeit später drei Tatverdächtige festnehmen: zwei Frauen (18 und 19 Jahre) und einen 20-jährigen Mann.

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen und führte das Trio einem Haftrichter vor. Alle drei sitzen nun in Untersuchungshaft. Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei bittet um Hinweise. Insbesondere wird ein Taxifahrer gesucht, der zur Tatzeit die Brücke passiert haben soll. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 zu melden. (apa)