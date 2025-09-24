mopo plus logo
Unglück in Loksted

Unglück in Lokstedt: Die Jugendliche stürzte aus dem dritten Stock und zog sich schwere Verletzungen zu. Foto: NonStopNews

  • Lokstedt

Jugendliche stürzt beim Fensterputzen aus dem dritten Stock – schwer verletzt

Eine Jugendliche ist am Mittwochnachmittag aus dem dritten Stock gestürzt und wurde schwer verletzt. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Rettungskräfte wurden um 14.30 Uhr in den Grandweg (Lokstedt) gerufen, weil eine Jugendliche beim Fensterputzen aus dem dritten Geschoss gestürzt war, so ein Sprecher. 

Die junge Frau erlitt mehrere schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Feuerwehr kann Lebensgefahr aktuell nicht ausschließen. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

