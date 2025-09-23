Jugendliche in Hamburg mit Machete angegriffen – Krankenhaus

Am späten Montagabend brach vor einer Flüchtlingsunterkunft in Rothenburgsort ein Streit aus. Zwei Jugendliche wurden mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer hatten vermutlich eine Machete dabei.

Drei Jugendliche sollen zunächst Obdachlose in der Nähe der Straße Billwerder Neuer Deich provoziert haben, so ein Sprecher des Lagezentrums. Die Obdachlosen sollen die Jugendlichen daraufhin verfolgt und gegen 23.10 Uhr schließlich angegriffen haben. Zwei von ihnen kamen mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Zwei Verdächtige wurden vor Ort befragt und anschließend wieder freigelassen. Sie sollen möglicherweise auch die Smartphones der Jugendlichen gestohlen haben. (zc)