Jugendliche aus Hamburg vermisst: Wo ist Lyna (17)?

Seit Donnerstag fehlt von der 17 Jahre alten Lyna aus Stellingen jede Spur. Sie soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Erste Suchmaßnahmen brachten keinen Erfolg.

Die Hamburger Polizei sucht nach Lyna Peters. Die 17-Jährige habe am Donnerstag gegen 15 Uhr ihre Wohneinrichtung im Wördemannsweg in Stellingen verlassen, danach aber nicht wie verabredet am Abend zurückgekommen.

Hamburg: Lyna Peters (17) aus Stellingen vermisst

Sie soll sich außerdem in einem psychischen Ausnahmezustand „mit einer nicht unerheblichen Eigengefährdung“

befinden. Bislang suchte die Polizei mit dem Hubschrauber „Libelle“ und einem Spürhunden nach Lyna – ohne Erfolg.

Die Polizei beschreibt die 17-Jährige als ihrem Alter entsprechend aussehend, etwa 1,60 Meter groß und mit hagerer Statur. Sie habe dunkle Haare und eine „Wolfcut“-Frisur. Die Polizei geht davon aus, dass die Vermisste eine dunkle Hose und schwarze Schuhe mit grünen Schnürsenkeln getragen hat.

Zeug:innen können sich unter Tel. (040) 4286 56789 oder an jeder Dienststelle bei der Polizei melden. (fbo)