Jugendliche aus Hamburg vermisst – nun gibt es gute Nachrichten

Seit Mittwochabend wurde eine 17-Jährige aus Moorfleet vermisst. Die Polizei wandte sich mit einem Foto der Jugendlichen an die Öffentlichkeit. Nun gibt es gute Nachrichten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich die 17-Jährige am Vorabend gegen 21.20 Uhr aus ihren Wohnräumen begeben haben und war seither spurlos verschwunden.

Vermisste Jugendliche aus Moorfleet wieder da

Nun ist die Vermisste wieder da. Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, kehrte die 17-Jährige am Freitag in ihr Zuhause zurück. Hinweise darauf, dass ihr Verschwinden mit einer Straftat zu tun hat, liegen nicht vor.