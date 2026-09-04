Nach sexuellen Übergriffen auf drei Joggerinnen ist ein mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Kurz darauf war er wieder frei.

Ein Mann hat drei verschiedene Joggerinnen im Bezirk Wandsbek sexuell belästigt. Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Nach sexuellen Übergriffen auf zwei Joggerinnen in Wandsbek und Marienthal am Dienstagabend startete die Polizei einen Zeugenaufruf. Daraufhin erstattete eine dritte Frau Strafanzeige. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Erst wurde eine 18-Jährige beim Joggen in Marienthal unsittlich von einem Unbekannten berührt, etwa zehn Minuten später eine 29‑Jährige in Wandsbek. In beiden Fällen flüchtete der Täter mit dem Fahrrad.

Sexuelle Übergriffe in Wandsbek: Dritte Joggerin meldet sich

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Nach dem Zeugenaufruf der Polizei meldete sich eine 31‑jährige Frau. Sie sei am 26. August von mutmaßlich demselben Mann unsittlich beim Joggen im Wandsbeker Gehölz berührt worden.

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Zivilfahnder:innen beobachteten am Donnerstag in der Nähe der Wandsbeker Parkanlage einen sich „konspirativ“ verhaltenden Mann, auf den die Täterbeschreibungen zutrafen. Auch das beschriebene Fahrrad fuhr er.

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Laut Polizei nahmen die Einsatzkräfte den 32-jährigen Mann daraufhin vorläufig fest. Nachdem einige Beweismittel sichergestellt wurden, durfte er wieder gehen. Laut Polizei lagen keine Haftgründe vor. Das LKA ermittelt. Dabei wird geprüft, ob der Verdächtige auch für andere Taten verantwortlich sein könnte. (js)