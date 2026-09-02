Nach zwei sexuellen Übergriffen auf Joggerinnen am Dienstagabend in Marienthal und Wandsbek sucht die Polizei nach Zeugen und Täter.

Am Dienstagabend kam es in Marienthal und Wandsbek kurz hintereinander zu zwei sexuellen Übergriffen – mutmaßlich durch denselben Täter.

Eine 18-jährige Frau joggte durch den Park an der Jüthornstraße in Marienthal, als sie um 19.45 Uhr von einem Mann auf einem Fahrrad unsittlich berührt wurde. Der mutmaßliche Täter flüchtete laut Polizei auf seinem Fahrrad, nachdem sich die Frau lautstark gewehrt hatte.

Zweiter Übergriff nur zehn Minuten später

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Während die 18-Jährige im Polizeikommissariat 37 am Wandsbeker Marktplatz eine Strafanzeige stellte, erschien eine 29-jährige Frau auf der Polizeiwache. Sie erklärte, dass sie gegen 19.55 Uhr beim Joggen im Wandsbeker Eichtalpark ebenfalls von einem Radfahrer sexuell belästigt wurde.

Die Polizei prüft nun, ob die beiden Taten zusammenhängen. Die beiden Tatorte liegen mit dem Fahrrad etwa zehn Minuten voneinander entfernt.

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Polizei sucht Zeugen – Täter hatte „Fahrrad mit auffällig breiten Reifen“

Die beiden Frauen beschrieben den Tatverdächtigen übereinstimmend: Er trug ein dunkles Oberteil aus Teddy-Fleece-Material und eine dunkle Hose. Zudem fuhr er ein schwarzes Fahrrad mit auffällig breiten Reifen.

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Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (he/mp)