In Hamburg und Schleswig-Holstein wurden Autos eines CDU-Politikers und eines Polizeiführers attackiert. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Hamburger Politiker Christoph de Vries sitzt für die CDU im Deutschen Bundestag. dpa

Zwei Anschläge binnen einer Nacht: In Hamburg ist der Privatwagen des CDU-Politikers Christoph de Vries mit Buttersäure übergossen worden. In Schleswig-Holstein brannte zudem das Auto eines Hamburger Polizeiführers vollständig aus. Ein anonymes Bekennerschreiben legt einen linksextremen Hintergrund nahe.

Der Anschlag auf de Vries’ VW Touran soll sich an dessen Privatadresse in Hamburg ereignet haben. Der CDU-Politiker, seit 2025 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, bemerkte demnach den stechenden Geruch am Donnerstagmorgen selbst und erstattete Anzeige, wie die „Bild“ zuerst berichtete.

In derselben Nacht wurde auch Erik Janke, Leiter des Hamburger Polizeikommissariats 16, zum Ziel. Sein privater Ford S-Max soll vor seiner Wohnadresse in Schleswig-Holstein angezündet worden und vollständig ausgebrannt sein.

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Bekennerschreiben: „Für uns bleibt ihr jederzeit Bullenschweine“

Am Donnerstagabend erschien auf der Plattform Indymedia ein Bekennerschreiben zu beiden Taten. Dort heißt es unter anderem: „Für uns ist es egal, ob Knüppelbulle oder Schreibtischtäter, all cops are targets.“ Weiter schreiben die Verfasser: „Für euch endet der Dienst vielleicht an der Stempeluhr, für uns bleibt ihr jederzeit Bullenschweine, ob auf der Straße oder in eurem vermeintlich sicheren Zuhause.“

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De Vries wird in dem Text als rechter Kulturkämpfer bezeichnet. Die Verfasser werfen ihm unter anderem „Rassentheorien“ und „Integrationsskalen“ sowie ideologische Überschneidungen zur AfD vor.

Gleichzeitig betonen die anonymen Verfasser bei dem Anschlag auf de Vries’ Wagen, man habe bewusst kein Feuer gelegt, sondern Buttersäure eingesetzt, damit „keine Gefahr für Leib und Leben entsteht“. Wegen eines Carports hätten die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen können.

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2016 wurden die Autos des Polizeiführers Enno Treumann angezündet

In der Vergangenheit war bei ähnlichen Anschlägen weniger Rücksicht genommen worden: So wurden im September 2016 die Autos des damaligen Hamburger Polizeiführers Enno Treumann und seiner Frau in Lemsahl-Mellingstedt angezündet. Die Fahrzeuge standen in einem Carport, Flammen schlugen bis in die Nähe des Wohnhauses.

Auch damals gab es ein Bekennerschreiben, in dem Treumann wegen seiner Rolle bei der Task Force „Drogen“ attackiert wurde. Der Fall blieb lange ungelöst. Erst Jahre später kam durch neue Ermittlungsansätze wieder Bewegung hinein.

Auch gegen AfD-Politiker gab es in Hamburg zuletzt wiederholt Anschläge und sogenannte Outing-Aktionen. Unter anderem wurde das Auto des AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann angezündet, außerdem kam es zu Farbattacken und Veröffentlichungen privater Adressen. Der Hamburger Verfassungsschutz hatte zuletzt von einer zunehmenden Militanz in Teilen der linksextremen Szene gesprochen.

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Polizeigewerkschaft stellt sich hinter De Vries und Janke

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) verurteilt die Anschläge in einem Statement scharf: „Wer Brandanschläge verübt und Menschen in ihrem Zuhause attackiert, handelt nicht aus politischer Überzeugung, sondern aus blindem Hass.“ Die Solidarität der DPolG gelte Christoph de Vries, Erik Janke, ihren Familien und allen Kollegen im Polizeidienst, „die tagtäglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eintreten und dabei immer häufiger zur Zielscheibe extremistischer Hetze werden“, heißt es.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schließt sich an: „Diese Angriffe sollen einschüchtern – nicht nur die Betroffenen, sondern die gesamte Polizei und alle demokratischen Verantwortungsträger“, sagt der Landesvorsitzende Lars Osburg. „Das lassen wir nicht zu.“

Auch die SPD äußerte sich: „Die Anschläge auf den Privatwagen eines Parlamentarischen Staatssekretärs und auf das Fahrzeug eines Polizeibeamten sind durch nichts zu rechtfertigen und müssen konsequent aufgeklärt werden“, sagt Sören Schumacher, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Hamburg.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen

Wer konkret hinter den beiden aktuellen Anschlägen steckt, ist bislang unklar. Die Polizei bestätigt auf MOPO-Anfrage, dass ein Fahrzeugbesitzer am Donnerstagmorgen an seiner Luruper Wohnanschrift an seinem Auto einen stark übel riechenden Geruch, mutmaßlich durch eine Flüssigkeit verursacht, festgestellt und im Tagesverlauf Anzeige erstattet habe. Der Staatsschutz aus Hamburg und Schleswig-Holstein habe wegen des Bekennerschreibens die Ermittlungen übernommen.