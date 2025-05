Ist sie in Hamburg? 14-Jährige vermisst

Seit Freitag wurde sie nicht mehr gesehen: Die 14 Jahre alte Nika B. aus Blekendorf im Kreis Plön wird vermisst. Sie könnte sich sowohl in Kiel als auch im südlichen Schleswig-Holstein oder in Hamburg aufhalten.

Da bisherige Suchmaßnahmen erfolglos blieben, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung. Zuletzt gesehen wurde die Jugendliche am Freitagnachmittag zu Hause in Blekendorf.

Nika könnte in Hamburg oder Norderstedt sein

Nach derzeitiger Einschätzung könnte sie sich in Kiel, den Bereichen Itzehoe und Norderstedt oder im Hamburger Stadtgebiet aufhalten.

Die Polizei geht nicht davon aus, dass Nikas Verschwinden mit einer Straftat in Zusammenhang steht. Hinweise auf Nika B.s Aufenthaltsort bitte an Tel. (0431) 160-3333 oder an jede Polizeidienststelle. (mp)