Bewohner flüchtet nach Brand aus Hamburger Psychiatrie – Fotofahndung

Ein Bewohner der Psychiatrischen Klinik in Rissen hat am Montag einen Feuerwehreinsatz zur Flucht genutzt. Der Mann war im Getümmel der Rettungsarbeiten geflohen. Nach ihm wird nun mit einem Foto gefahndet.

Der Brand war gegen 16 Uhr in einem der Zimmer der geschlossen Psychiatrie-Abteilung der Asklepios-Klinik in der Straße Suurheid ausgebrochen. Bettzeug war in Brand geraten. Weil befürchtet werden musste, dass mehrere Personen gerettet werden müssen, rückten Feuerwehr und Polizei mit einem Großaufgebot an. Dieses Wirrwarr nutze der dort untergebrachte Timo Alexander Heinz (23) zur Flucht. Er saß dort auf richterliche Anordnung ein.

Flucht aus Hamburger Psychiatrie: Wo ist Timo Alexander Heinz?

Seither ist der 23-Jährige nicht wieder aufgetaucht. Nach ihm wird nun mit einem Foto gefahndet. Er ist circa 1,70 Meter groß und hat blonde, lockige Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose sowie olivgrünem T-Shirt. Er trug zu diesem Zeitpunkt keine Schuhe oder Jacke. Hinweise an Tel. 4286 56789.