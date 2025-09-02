Das „Blossom“ in der Lübecker Straße 127: Im Hellen ist es leicht zu übersehen, dabei ist das Lokal die vielleicht gefährlichste Shisha-Bar Hamburgs. Am Sonntag wurde ein 33-Jähriger dort erschossen – bereits das zweite Todesopfer der vergangenen drei Jahre. Ein weiterer Mann wurde in der Bar im Dezember 2024 brutalst verprügelt. Jetzt äußerte sich Hamburgs Innensenator zu der Zukunft des Ladens. Für ihn ist klar: So kann es nicht weitergehen.















