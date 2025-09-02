mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Hamburger Shisha-Bar „Blossom“ mit Polizei und ei Bild des Innensenators Andy Grote.

Hamburgs Innensenator Andy Grote äußerte sich nach dem jüngsten Todesfall in der Shisha-Bar „Blossom“. (Archivbild) Foto: Hamburg-News/picture alliance / SVEN SIMON | Frank Hoermann / SVEN SIMON

  • Hohenfelde

paidTod in der Shisha-Bar: Innensenator sieht Bezirk in der Pflicht – der reagiert

Das „Blossom“ in der Lübecker Straße 127: Im Hellen ist es leicht zu übersehen, dabei ist das Lokal die vielleicht gefährlichste Shisha-Bar Hamburgs. Am Sonntag wurde ein 33-Jähriger dort erschossen – bereits das zweite Todesopfer der vergangenen drei Jahre. Ein weiterer Mann wurde in der Bar im Dezember 2024 brutalst verprügelt. Jetzt äußerte sich Hamburgs Innensenator zu der Zukunft des Ladens. Für ihn ist klar: So kann es nicht weitergehen.







Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test