In Wohnung festgehalten: SEK überwältigt Entführer nach Geldübergabe

Als Spezialkräfte einen Mann aus einer Wohnung in Bahrenfeld befreiten, war dieser dort schon über Stunden gefangen gehalten worden. Zwei Männer wurden überwältigt und festgenommen, sie flogen auf, nachdem eine Übergabe für die Freiheit ihres Opfers ausgehandelt wurde.

Seit dem Abend des 30. April befand sich das Opfer (40) in den Händen der zwei Männer (24 und 25 Jahre), denen man nun erpresserischen Menschenraub vorwirft. Sie hatten den 40-Jährigen laut Polizei und Staatsanwaltschaft in der Wohnung festgehalten.

SEK befreit Mann aus Wohnung

Das Kidnapper-Duo soll einer dem Opfer nahestehenden Person von der Situation berichtet und ihr deutlich gemacht haben, dass nur durch die Zahlung von rund 5000 Euro eine Freilassung infrage käme – ansonsten würden sie dem Mann etwas antun.

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Um kurz nach Mitternacht am 1. Mai wurde daher eine Übergabe geplant. Versteckt mit dabei: Spezialkräfte der Polizei, die die Übergabe beobachteten und dann zuschlugen. Das Opfer wurde daraufhin aus der Wohnung befreit, die Männer festgenommen und das Lösegeld sichergestellt. Als Erstes berichtete der NDR über den Vorfall.

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Das Opfer wies leichtere Verletzungen auf. Woher diese stammen, sei aber bisher unklar, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage sagte: „Das ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“ Gegen die zwei festgenommenen Männer sei Haftbefehl erlassen worden. Es bestehe Fluchtgefahr. Sie hätten sich bisher nicht zur Tat geäußert und würden schweigen.

Wie sie den Mann in die Wohnung bekamen, ist daher noch unbekannt. Nach MOPO-Informationen gibt es Hinweise darauf, dass die Beteiligten in Drogengeschäfte verwickelt sein könnten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kripo dauern an. (dg)