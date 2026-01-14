Polizei schießt auf Auto – Fahrer auf der Flucht?

In den frühen Morgenstunden haben Polizisten offenbar auf einen schwarzen Mercedes geschossen. Befanden sich der oder die Insassen des Autos auf der Flucht? Was genau passiert ist, wird noch untersucht.

Der Lagedienst der Polizei bestätigte der MOPO, dass die Polizei geschossen hat. Verletzt worden sei niemand. Mehr Informationen lagen dem Lagedienst den Angaben nach noch nicht vor. Der Einsatz liefe seit kurz vor 4 Uhr morgens.

Hamburg-Tonndorf: Polizei schießt auf Mercedes

Laut einem Reporter vor Ort soll sich der schwarze Mercedes auf der Flucht befunden haben und schließlich nach dem Schuss an einem Baum auf der Tonndorfer Hauptstraße zum Stehen gekommen sein.

Sowohl ein ziviles Auto der Polizei als auch ein Streifenwagen sollen involviert gewesen sein. Bilder zeigen ein Einschussloch im Heck des Mercedes. Der genaue Hergang wird derzeit untersucht. (mp)