In Senioren-Wohnanlage: Brennender Holzuntersetzer sorgt für Großeinsatz

Sasel -

Mit einem größeren Aufgebot ist die Hamburger Feuerwehr am Samstagmittag zu der Johann-Carl-Müller-Stiftung an der Straße Saselkoppel ausgerückt. In der Wohnanlage für Senioren war ein Feuer ausgebrochen.

Aufgrund der Größe des Objekts schickten die Beamten den B- und U-Dienst los, dazu Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Wellingsbüttel.

Hamburg: Brennender Holzuntersetzer sorgt für Großeinsatz

Der Alarm war durch den Hausnotruf ausgelöst worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Holzuntersetzer, der auf einem E-Herd lag, war in Brand geraten. Das Feuer konnte aber schon vor Eintreffen der Retter gelöscht werden.

Die Feuerwehr überprüfte die betroffene Wohnung, lüftete, sichtete mehrere Person und gab dann den Brandort wieder frei. Ergebnis: Feuer aus und keine Verletzten.