Frauenschläger in Hamburger S-Bahn – Bundespolizei greift durch

Bundespolizisten haben am Sonntagnachmittag am Bahnhof Bahrenfeld einen Mann vorläufig festgenommen. Der 32-Jährige soll zuvor in der S-Bahn eine Frau geschlagen haben. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten.

Zu dem Einsatz kam es gegen 16.35 Uhr. Fahrgäste der S1 in Richtung Poppenbüttel meldeten einen Mann (32), der sich auffällig verhielt und grundlos eine Frau (31) schlug. Daraufhin wurde der Zug am Bahnhof Bahrenfeld gestoppt, teilte die Bundespolizei mit.

S-Bahnhof Bahrenfeld: Mann festgenommen

Am Bahnsteig nahmen die Beamten den 32-Jährigen vorläufig fest. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizisten. Nach MOPO-Informationen ist der Mann wegen Gewaltdelikten polizeibekannt. Er wurde zur Wache gebracht, ein Alkoholtest ergab 1,89 Promille. Die nächsten Stunden musste er zur Ausnüchterung in der Zelle verbringen.