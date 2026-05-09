In Harburg geklaut, am Hauptbahnhof gefasst – zwei Festnahmen

Die Bundespolizei Hamburg hat im Bereich des Hauptbahnhofs (St. Georg) zwei Personen festgenommen, die mutmaßlich an Diebstählen beteiligt gewesen sein sollen. Der Tipp kam von einer Frau, die beklaut wurde.

Die 28-Jährige war am Freitagmorgen gegen 10.40 Uhr in Harburg aus der S-Bahn gestiegen, die Treppen hinaufgegangen – und bemerkte plötzlich, dass ihr Smartphone weg war. Sie zeigte das Verschwinden direkt bei der Bundespolizei an.

App führt zum Hauptbahnhof

Die Beamten werteten daraufhin sofort Videodaten aus und konnten dabei eine Tatverdächtige erkennen und Bilder für die Fahndung erstellen. Zusätzlich orteten sie das Handy über eine App, die das Opfer auf dem Gerät installiert hatte.

Die Spur führte so zum Hamburger Hauptbahnhof, woraufhin Zivilfahnder informiert wurden, die den Bereich dann absuchten. Und tatsächlich identifizierten die Beamten die Frau aus den Videoaufnahmen und observierten sie. Die 43-Jährige traf sich mit einem Mann (48) und übergab diesem laut Angaben der Beamten etwas. „Kurz darauf wurden beide durch uniformierte Einsatzkräfte festgenommen“, sagte Robert Hemp, Sprecher der Bundespolizei.

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Die Beamten stellten bei den Personen insgesamt vier Smartphones sicher; durch eine Systemprüfung war bei einigen bereits klar, dass sie gestohlen waren. Das Handy der 28-Jährigen war leider nicht dabei.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet, er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Frau wurde zur Haftprüfung in U-Haft gebracht. Sie muss sich wegen Diebstahls verantworten. (dg)